هادي العنزي



يحل الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة ضيفا على نظيره شباب الأهلي الإماراتي في الـ 5 مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدوري «السوبر» الآسيوي لكرة السلة لغرب آسيا، وفي مباراة ثانية يحل البشائر العماني ضيفا على الهلال السعودي بالرياض، ضمن ذات المجموعة.

ويأمل «البرتقالي» تجاوز مضيفه الإماراتي، وتحقيق الفوز الأول له في البطولة، بعدما خسر أمام مستضيفه الهلال السعودي (92-96) في أولى مبارياته بالمجموعة، في حين يتطلع شباب الأهلي لتحقيق فوز ثان تواليا، بعدما تجاوز مضيفه البشائر العماني (71-69) في الجولة الأولى.

ويعول المدرب الصربي ايفان جيرمج على عناصر الخبرة في كاظمة بقيادة الدولي أحمد البلوشي، وعبدالعزيز الحميدي، ويوسف بورحمة لتحقيق نتيجة إيجابية، والعودة بنقطتي الفوز.