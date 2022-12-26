الرياض - خالد المصيبيح



تختتم اليوم الجولة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم بإقامة خمس مباريات أبرزها لقاء القمة الجماهيري الذي يجمع قطبي العاصمة الهلال والنصر على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الـ ٨:٣٠ بتوقيت الكويت.

ويدخل النصر مستضيف اللقاء وهو في الصدارة بفارق الأهداف عن الشباب الثاني، فيما يحل الهلال ثالثا بفارق نقطتين عنهما.

والى الاحساء، حيث يغادر الشباب لملاقاة الفتح وهو قطعا سيستفيد من نتيجة لقاء الهلال والنصر فإما يعود للصدارة أو يبقى في دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة، فيما يبحث الفتح عن التقدم خطوة في جدول الترتيب.

وفي جدة، يستضيف الاتحاد التعاون في منافسة على المركز الرابع. كما يلتقي الفيحاء والطائي لتحسين الوضع بجدول الترتيب، كذلك الحال في لقاء الباطن والرائد.



من جهة أخرى، كشفت قرعة لقاءات كأس السوبر السعودي عن مواجهة النصر للاتحاد، فيما يلاقي الهلال الفيحاء وذلك أواخر شهر يناير المقبل، على أن يلتقي الفائزان في النهائي.