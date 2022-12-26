بعد استراحة لمدة 44 يوما تزامنا مع إقامة مونديال قطر 2022، تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدوران اليوم مع الـ«بوكسينغ داي» التقليدي والمنتظر في المرحلة السابعة عشرة، ما قد يتيح لأرسنال تعزيز صدارته في«البريمييرليغ».



ولا يفكر أرسنال، الذي يحتل الصدارة مع 37 نقطة وبفارق خمس نقاط عن ملاحقه الأول مان سيتي، بعد في اللقب الأسمى الذي لم يفز به منذ العام 2004.

وأنهى أرسنال الجزء الأول من الموسم بسجل مثير للإعجاب حيث حقق 12 فوزا وتعادلا واحدا وهزيمة (3-1) في بداية سبتمبر على أرض مان يونايتد.

وينتقل نادي نيوكاسل مفاجأة الموسم الذي يحتل المركز الثالث (30 نقطة) إلى ليستر (الثالث عشر مع 17 نقطة) طامحا إلى تعزيز آماله باللعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



إلى ذلك، يحل توتنهام رابع الترتيب ضيفا على نظيره برينتفورد العاشر، كما يتوجه ليفربول (السادس) إلى أستون فيلا (الثاني عشر) الذي سيحرم من خدمات حارسه المثير للجدل إيميليانو مارتينيز المتواجد دائما مع منتخب بلاده في الأرجنتين للاحتفال بالظفر بكأس العالم على غرار مواطنيه الآخرين الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز.



كما يلعب اليوم أيضا، كريستال بالاس وفولام، وإيفرتون وولفرهامبتون، وساوثمبتون وبرايتون.