







يحيى حميدان



أقام ديوان أبناء المرحوم عبدالرحمن الكندري في منطقة الدسمة حفلا تكريميا لنجم الكرة البحرينية السابق حمود سلطان، وذلك بحضور مجموعة من نجوم العصر الذهبي تقدمهم «المرعب» جاسم يعقوب وسامي الحشاش وبدر بوعباس، بالإضافة إلى عدد من رواد الديوان.



ورحب نائب رئيس اتحاد كرة السلة السابق الشيخ علي الخليفة بزيارة سلطان، للبلاد وبحضور أساطير الكرة الكويتية السابقين في الديوان، وقال: «نشكر أبناء المرحوم عبدالرحمن الكندري على هذه المبادرة الطيبة فهي ليست بغريبة عليهم».



ومن جهته، قال حمود سلطان: «دواوين أهل الكويت على رأسي ومحبتهم عندي غير.. والشعب الكويتي طيب وريحتهم درابيل ورهش».



وحول توقعاته لكأس «خليجي 25» في البصرة التي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل، أكد سلطان أن المنتخبات متذبذبة المستوى على أن تكون المنافسة على اللقب بين السعودية وعمان والمنتخب المستضيف العراق، نظرا لان باقي المنتخبات مثل البحرين والكويت والامارات متراجعة ويصعب أن تتغير أوضاعها سريعا.



بدوره، أكد جاسم يعقوب سعادته بزيارة سلطان للكويت، مسترجعا الذكريات الجميلة التي تربطه باللاعب البحريني، مؤكدا أن نجوم الجيل السابق دائما مجتمعون لأن القلب والنية صافيتان.



وأشار «المرعب» إلى أن الحسابات في «خليجي 25» ستكون غامضة، حيث عودتنا كأس الخليج على أنه ليس بالضرورة من يحصد اللقب يكون الأفضل بسبب الضغوطات النفسية والجماهيرية، متمنيا أن يكون لمنتخبنا الوطني بصمة في «خليجي 25» وان يتم وضع حجر الأساس لتكوين منتخب واعد للوصول إلى كأس العالم 2026، لاسيما بعد زيادة المقاعد المؤهلة من آسيا إلى 8 مقاعد ونصف المقعد.



من ناحيته، تقدم الحشاش بالشكر لأصحاب فكرة هذا التجمع وعلى رأسهم د.محمد الكندري، وبين أن خوض بعض المنتخبات لمنافسات «خليجي 25» بالصف الرديف يعد أمرا طبيعيا لمنتخبي السعودية وقطر كونهما للتو انتهيا من المشاركة في كأس العالم التي أقيمت في الدوحة، لافتا إلى أن كأس الخليج هي الأساس الذي أوصل منتخباتنا إلى العالمية.



وتوقع سامي الحشاش أن يكون لـ «الأزرق» كلمة في «خليجي 25»، لكنه لم يرشحه للقب، متمنيا أن تكون بداية خير بالنسبة لنا، وفي المجمل العام يصعب التكهن بهوية حاصد اللقب.



أما بدر بوعباس، فأبدى إعجابه بمثل هذه التجمعات، ورأى أن مستوى المنتخبات في «خليجي 25» يبدو متراجعا بنسبة 50 إلى 60% باستثناء السعودية وقطر وعمان، متمنيا أن يشاهد الجميع كرة جميلة، لاسيما وان المفاجآت واردة في مثل هذه البطولات.



من جهته، رأى عضو المجلس البلدي د.حسن كمال أن الفائدة كبيرة في مثل هذه التجمعات وهي الخروج بعدة فوائد تعني الرياضة لكونها جزءا من عمل المجلس البلدي.



وحول قانون الاستثمار بالأندية، تمنى كمال أن يعاد النظر في بعض جزئياته ومنها مراعاة ظروف الأهالي في المناطق السكنية، مشيرا إلى أنه يجب وضع تلك الاستثمارات في المناطق المناسبة والتي تمول بدورها أنشطة الأندية.