

حصدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة المركز الأول لأفضل سلسلة برامج وثائقية للحياة الفطرية بمسابقة «التحديات التنموية العربية» التي نظمها مركز البيئة للمدن العربية التابع لبلدية دبي بالتعاون مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» وشبكة العمل المناخي بالعالم العربي.



وقالت د.وجدان العقاب، رئيس الجمعية ومؤسس السلسلة، إن اللجنة العلمية للمسابقة برئاسة د.خالد بدري مدير مركز البيئة للمدن العربية أعلنت وبالإجماع حصد الجمعية للمركز الأول لأفضل سلسلة برامج وثائقية لتوثيق الحياة الفطرية، مشيرة الى ان «السلسلة تنتجها وتقدمها الجمعية منذ 8 سنوات متواصلة، وهي عبارة عن حلقات تشتمل كل منها على وجبة علمية غنية بالمعلومات حول موضوع كل منها»، معلنة ان «عمليات الرصد والتوثيق لحلقات البرنامج تتم من خلال العمل في أكثر من موقع ومنها المحميات الطبيعية في البلاد والأماكن الغنية بالحياة الفطرية فضلا عن بعض المناطق الحدودية».



وبينت د.العقاب أنها قدمت امام اللجنة العلمية عرضا مرئيا شمل اهداف وآليات وموضوعات السلسلة التي ضمت في مواسمها الثمانية السابقة 210 حلقات تلفزيونية، مثنية على الدعم اللوجستي وتعاون وزارة الاعلام وتلفزيون الكويت للحرص على عرض السلسلة بانتظام خلال الدورات الرمضانية السابقة بأكثر من محطة تلفزيونية ويعاد بثها على مدار العام كونها تضم مواد معرفية ووثائقية للحياة الفطرية في الكويت.



وأشارت الى ان «السلسلة شاركت في المسابقة ضمن 24 عملا مثلوا 20 وزارة وجامعة وجمعية ومؤسسة علمية من 11 دولة عربية لإبراز التحديات التنموية العربية بإطار تقنيات مبتكرة ومقترحة حلولا لمعالجة القضايا البيئية والتنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي والتغير المناخي والتنوع البيولوجي وإدارة وتدوير المخلفات والمخاطر والكوارث والمدن الذكية»، معتبرة أن «المشاركة في هذه المسابقة فرصة للمساهمة في الارتقاء ببيئتنا العربية والإضافة إلى تلك الحلول والمعالجات والبدائل والممارسات الناجحة القائمة المعالجة التحديات التنموية في المدن العربية».



في هذا السياق، أشادت د.وجدان العقاب بتعاون العديد من الجهات الحكومية والمنظمات المدنية على جهودهم الطيبة المبذولة في العديد من مراحل العمل بالسلسلة من خلال الدعم اللوجستي وتسهيل مهمة أعضاء الجمعية في الرصد والتوثيق، ومن أبرز تلك الجهات رئاسة الأركان العامة للجيش ووزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن العام وقطاع الحدود البرية ولجنة متابعة القرارات الأمنية وشرطة البيئة وإدارة الإعلام الأمني ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وصندوق حماية البيئة ومركز العمل التطوعي.