

تحت رعاية القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث أ.د.عثمان الخضر، نظم قطاع الأبحاث - مكتب التعاون البحثي الخارجي والاستشارات - ورشة عمل التحليل الإحصائي «SPSS» لأعضاء الهيئة الأكاديمية وطلبة الدراسات العليا في الكليات الإنسانية، وذلك يوم الخميس الماضي الموافق 22 الجاري في مختبر الحاسوب رقم S00A1055 بكلية العلوم - الدور الأرضي بمدينة صباح السالم الجامعية، حيث قدم الورشة أ.د.هشام جاد الرب من قسم علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت.



ويأتي تنظيم ورشة التحليل الإحصائي انطلاقا من مهمة قطاع الأبحاث القائمة على دعم وتشجيع البحث العلمي وتطوير القدرات العلمية والبحثية لأعضاء الهيئة الأكاديمية وطلبة الدراسات العليا.



من جانبه، صرح أ.د.هشام جاد الرب بأن الإحصاء هو علم يختص بطرق جمع البيانات وتنظيمها وتلخيصها وعرضها وتحليلها بغرض اتخاذ القرارات الملائمة، حيث تحمل البيانات إذا تم جمعها بطريقة علمية الكثير من المعلومات الكامنة التي يمكن استخراجها إذا ما تم التعامل معها بالطريقة العلمية الصحيحة، فوظيفة علم الإحصاء هو استخراج القوة الكامنة في البيانات لتحسين جودة اتخاذ القرارات.

وتقدم هذه الورشة بشكل مركز ومختصر أحد برامج الحاسوب الأكثر انتشارا وشهرة في مجال التحليل الإحصائي للبيانات وهو برنامج «SPSS»، حيث تعرض بشكل مبسط وتدريجي إمكانات البرنامج الواسعة في اختبار طيف واسع من الفروض البحثية.



وصرحت د.حنين الغبرا، مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات، بأن تنظيم ورشة التحليل الإحصائي يأتي انطلاقا من مهمة قطاع الأبحاث القائمة على دعم وتشجيع البحث العلمي وتطوير القدرات العلمية والبحثية لأعضاء الهيئة الأكاديمية وطلبة الدراسات العليا.

وأشارت د.حنين إلى أن القطاع يرصد تزايدا سنويا في الإقبال على ورش التحليل الإحصائي لأهميتها في تلبية مختلف الاحتياجات المتعلقة بالبحث العلمي، وهو ما يحفز مكتب التعاون البحثي الخارجي والاستشارات في قطاع الأبحاث على عقد وتنظيم مثل هذه الورش بشكل مستمر لإفادة أعضاء الهيئة الأكاديمية وطلبة الدراسات العليا ودعمهم لإنجاز الأبحاث العلمية المتقدمة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في رفع تصنيف جامعة الكويت.