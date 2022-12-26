ثامر السليم



تحت رعاية وحضور أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والقائم بأعمال عميد كلية التربية بجامعة الكويت د.فايز الظفيري، نظم قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية برئاسة د.سعاد الفريح معرض مشاريع الألعاب التعليمية الثالث بإشراف د.عبدالله الفيلكاوي في بهو كلية التربية المبنى الجنوبي في مدينة صباح السالم الجامعية.



وذكر د.فايز الظفيري أن هذا المعرض موجه بالدرجة الأولى للطلاب من مختلف الأعمار، وهو نتاج علمي وثقافي وتوجيهي وتربوي من عمل طلبة وطالبات مقررات تكنولوجيا التعليم، وقد أشرف على هذا المعرض د.عبدالله الفيلكاوي من خلال توجيهه لهذا العمل الذي يحمل الكثير من الإبداع والابتكار، مما يساعد الطلبة في المجتمع على اتخاذ القرارات السليمة في حياتهم باستخدام الألعاب، بأن تقوم اللعبة بخدمة المتعلم لتنفيذ قرار سليم من خلال الاستفادة من خبرات سابقة أو الاحتكام لقوانين اللعبة ليصل الطالب لقرار سديد، ولا تستند هذه الألعاب على التكنولوجيا والتقنية الإلكترونية، وإنما تستخدم الطبيعة والأوراق والمجسمات والأشكال، فهي تغذي الجانب النفسي والفكري، وتبعد الطالب عن الألعاب الإلكترونية والتي تعاني منها المجتمعات.



من جهته، أشار د.عبدالله الفيلكاوي أن هذا المعرض هو الثالث حول مشاريع الألعاب التعليمية، وتقوم فكرته على اختيار طلاب مقرر وسائل وتكنولوجيا التعليم، ومقرر وسائل الاتصال التعليمية في كلية التربية منهجا من مناهج وزارة التربية ودرسا محددا وتحويله إلى لعبة تعليمية، بحيث يتعلم الطالب من خلال لعب هذه اللعبة، والهدف من ذلك أن يكون الدرس ممتعا وليس مملا للطلبة في كافة المراحل.