الدوحة - فريد عبدالباقي



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة، أن الاتحاد القطري ينوي استبعاد لاعب نادي السد عبدالكريم حسن من الانضمام إلى صفوف المنتخب القطري لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية قرار ناديه بشطبه بشكل نهائي، عقب إصداره بيانا رسميا من إدارة السد، جاء فيه: تعلن إدارة النادي استبعاد اللاعب عبدالكريم حسن عن صفوف الفريق استبعادا نهائيا، وذلك نظرا لفكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة المقبلة.



جدير بالذكر أن عبدالكريم تعرض لانتقادات واسعة خلال الفترة الماضية على منصات التواصل الاجتماعي بسبب تصرفاته أثناء مونديال قطر، والتي أغضبت الجماهير القطرية، بالإضافة إلى قيام اللاعب باستفزاز الجماهير بردوده على الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي خاصة كلمته الشهيرة «استرح على بالك حرب» عقب الخسائر التي تعرض لها «العنابي» في المونديال أمام الإكوادور والسنغال وهولندا.



على صعيد متصل، يبحث عبدالكريم حسن الحائز جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2018، عن الانتقال إلى أحد الأندية القطرية، بعد قرار شطبه ليكون اللاعب حرا ويحق له الانتقال لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويعكف اللاعب على دراسة العروض المقدمة له من عدة أندية قطرية مثل العربي وأم صلال وقطر والريان، ليختار وجهته المقبلة، بعد رحيله عن نادي السد.



إلى ذلك، يدرس الاتحاد الآسيوي عملية زيادة عدد اللاعبين في القوائم النهائية المشاركة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2023، التي تستضيفها العاصمة القطرية (الدوحة) خلال الفترة من 16 يونيو حتى 16 يوليو المقبلين، من 23 إلى 26 لاعبا، على غرار قرار الاتحاد الدولي «فيفا»، بزيادة أعداد اللاعبين في القوائم النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022 والتي توج بلقبها المنتخب الأرجنتيني على حساب المنتخب الفرنسي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح وذلك بعد انتهاء الوقتين: الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3-3.



وأكد الاتحاد الآسيوي، أن قائمة اللاعبين النهائية المنتظرة مشاركتهم في النسخة الـ 19 من كأس آسيا، تضم في الوقت الحالي 23 لاعبا.



يذكر أن المنتخب القطري هو حامل لقب النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات عام 2019، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه على المنتخب الياباني في المباراة النهائية.