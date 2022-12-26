أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن اطلاق عملية بيع تذاكر مباريات مسابقة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين المقررة في مدينة البصرة جنوب البلاد من السادس إلى التاسع عشر من يناير المقبل.



ويستضيف العراق البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الاولى عام 1979، حيث استضافت العاصمة بغداد النسخة الخامسة وتوج المنتخب العراقي فيها بأول القابه الثلاثة التي يحفل بها سجل مشاركاته.



وعقد مؤتمر صحافي في مدينة البصرة السبت، اطلق خلاله الموقع الالكتروني الخاص ببيع تذاكر مباريات «خليجي 25» والتي حددت بأربع فئات.



وذكر رئيس الاتحاد العراقي للعبة عدنان درجال خلال المؤتمر «نتمنى ان تكون عملية شراء التذاكر ميسرة وسهلة من اجل حضور مباريات خليجي 25».



واعرب محافظ البصرة اسعد العيداني عن امله في اظهار بطولة ناجحة «نطمح الى ان تكون بطولة مميزة وناجحة من جميع الجوانب مع ترحيبنا بكل الاشقاء والاصدقاء».



وذكر الاتحاد العراقي عبر بيان رسمي «آلية بيع التذاكر ستكون الكترونيا وحدد موقعا الكترونيا خاصا ببيع التذاكر حسب كل فئة».



واوضح ان التذاكر ستسمح بحضور مباراتين، وتختلف أسعارها حسب الألوان، فاللون الاخضر سعرها 30 دولارا، واللون الاصفر من فئة 20 دولارا، واللون الاحمر 14 دولارا، واللون الازرق من فئة 10 دولارات.



وخصصت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 25 خمسة منافذ لبيع تذاكر المباريات بشكل مباشر في مدينة البصرة، اعتبارا من 25 ديسمبر الحالي.



ويتوقع تدفق اعداد كبيرة من مشجعي المنتخبات الخليجية الى مدينة البصرة الحدودية مع الكويت.



وكانت الحكومة العراقية قررت في وقت سابق الغاء الرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول الى اراضيها البالغة 200 دولار في اطار التشجيع لحضور المباريات، فضلا عن تسهيلات منتظرة تتصل بآلية دخول انصار المنتخبات من دول الخليج العربي عبر الكويت.



وتقام كأس الخليج العربي مرة واحدة كل عامين، وأوقعت قرعة خليجي 25 منتخبات العراق والسعودية واليمن وسلطنة عمان في المجموعة الاولى، وقطر والامارات والكويت والبحرين حامل اللقب في المجموعة الثانية.