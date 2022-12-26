اختتمت مساء أول من امس منافسات بطولة انسباير الكويت لـ Drag Race والـ Roll Race التي نظمها نادي «انسباير الكويتي الرياضي» لسباق السيارات والدراجات بتكريم الفائزين في البطولة.



وقال مدير عام النادي مشعل العوضي في تصريح ان البطولة اتسمت بالحماس بين مختلف المشاركين الذين بلغ عددهم 178 متسابقا في البطولة التي انطلقت في 21 الجاري.



وجاءت نتائج منافسات Drag Race في (فئة 9.0) بتحقيق كل من المتسابق عبدالله العصيمي المركز الأول وعادل السلمان ثانيا وفهد الخواري ثالثا، فيما أحرز يعقوب العماني المركز الأول في (فئة 8.0) وعبدالرضا ذياب الثاني والسعودي ماجد الشويش ثالثا.



وجاء فواز ذياب في المركز الأول في (فئة 4.5) واحمد الجحيل ثانيا وحسن اشكناني ثالثا، وفي (فئة 4.0) حل جابر المغربي في المركز الأول وسليمان الفاضل ثانيا وباسل عباس بالمركز الثالث.



وحقق يوسف معرفي المركز الأول في فئة «برو ريديل»، فيما حل محمود البحراني في المركز الثاني وجاء محمد قاسم في المركز الثالث.



وفاز ناصر بورباع بالمركز الأول في فئة بايك (8.5) فيما حل حسين اشكناني ثانيا وعبدالله عبدالرحيم ثالثا، وحل محمد البداح أولا في فئة (ستريت بايك) وموسى البلوشي ثانيا ومسفر المسفر ثالثا، وفي فئة «سوبر ستريت بايك» أحرز فهد الحربي المركز الأول وبدر بن عيدان ثانيا واحمد بن بلال ثالثا.



وفيما يتعلق بنتائج منافسات Roll Race في فئة (stock 219.99) جاء المتسابق عبدالرحمن العجمي في المركز الأول ثم عبدالله السميط ثانيا تلاه أحمد الزنكي ثالثا، وفي فئة (street 239.99) جاء عبدالعزيز الشمري أولا ومحمد البذالي ثانيا وعبدالعزيز الشطي ثالثا.



وفي فئة (super street 269.99) حصل كل من عبدالله السميط على المركز الأول وجاسم إدريس ثانيا وفهد العوضي ثالثا، وفي فئة (xtreme super speed) جاء مساعد الشمري أولا يليه راشد المالكي ثانيا وماجد الشويش ثالثا.



وجاءت نتائج منافسات فئة (bike 1000 cc) بفوز عبدالله عبدالرحيم بالمركز الأول ويوسف منصور ثانيا ومحمد العباد ثالثا، وفي فئة (xtreme bike) حصل كل من بدر الدوسري على المركز الأول وبدر العبيدان ثانيا ومصطفى محمودي ثالثا.