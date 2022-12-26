توقف تشغيل القطارات في اسكتلندا إلى ما بعد عيد الميلاد في احدث جولة من إضراب عمال السكك الحديدية في المملكة المتحدة.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن شركة «سكوت ريال» حذرت من توقف حركة القطارات في اسكتلندا يومي 25 و26 الجاري، على ان يتم استئناف الخدمات يوم 27 الجاري.



وقالت «سكوت ريال» إنه تم تحذير الركاب مسبقا بعدم السفر إلا حال «الضرورة القصوى».



ويأتي الإضراب، الذي ينظمه أعضاء نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل، في شبكة السكك الحديدية، في إطار نزاع طويل الأمد بشأن الأجور.



ويضطر حاليا آلاف الأشخاص في بريطانيا، ممن يخططون للسفر بالقطار في «يوم الصناديق»، إلى اللجوء لخطط بديلة، في ظل عدم تشغيل أي خدمات خاصة بالقطارات بسبب إضرابات السكك الحديدية.



و«يوم الصناديق» (بوكسينج داي) هو يوم عطلة رسمية يتم الاحتفال به في المملكة المتحدة وبعض الدول الناطقة بالإنجليزية، في 26 ديسمبر من كل عام، غداة عيد الميلاد.



وسيتعين على ركاب الرحلات الجوية إيجاد طرق أخرى للوصول من وإلى المطارات البريطانية.



ولا يمكن تنفيذ عدد من الخدمات الأخرى المخطط لها بسبب إضراب العاملين التابعين لاتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل.