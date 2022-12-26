أدلى الناخبون العمانيون بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة من خلال الهواتف الذكية عبر تطبيق «أنتخب».



ودعي731 ألفا و767ناخبا وناخبة للتصويت عبر تطبيق «أنتخب» لاختيار أعضاء المجالس البلدية، حيث بلغ عدد المترشحين 696 مترشحا منهم 27 امرأة لاختيار 126 ممثلا لهم، بحسب وكالة أنباء عمان (أونا).



وهذه هي اول انتخابات للمجالس البلدية تجرى عبر تطبيق «أنتخب» الذي أطلقته وزارة الداخلية، ويعد نقلة نوعية يواكب التطورات التقنية في العالم لتسهيل العملية الانتخابية.



وصمم التطبيق وفق معايير أمنية مع أخذ كل الاحتياطات للانتخاب بكل سرية، ويتطلب توافر هاتف ذكي معزز بخاصية اتصال المدى القريب «NFC» واتصال بالشبكة العالمية للمعلومات «الإنترنت» وبطاقة شخصية سارية المفعول، وأن يكون الناخب مقيدا في السجل الانتخابي.



ويقوم التطبيق بقراءة البيانات عبر خاصية الاتصال بالمدى القريب للهاتف «NFC» مع متابعة الإجراءات الأخرى حتى الوصول لقائمة المرشحين في كل ولاية واختيار المرشح الراغب في التصويت له.



وتضمنت إحصاءات عدد الناخبين بمختلف محافظات سلطنة عمان القوائم النهائية لعام 2022، ففي محافظة مسقط بلغ عدد الناخبين 103949 ناخبا، وعدد المترشحين 85 مترشحا ينتخب منهم 12 ممثلا، وفي محافظة ظفار 84818 ناخبا و145 مترشحا ينتخب منهم 20 ممثلا وفي محافظة مسندم 11864 ناخبا و22 مترشحا ينتخب منهم 8 ممثلين.



وفي محافظة البريمي 16696 ناخبا و20 مترشحا ينتخب منهم 6 ممثلين وفي محافظة الداخلية 83338 ناخبا و85 مترشحا ينتخب منهم 18ممثلا وفي محافظة شمال الباطنة 148849 ناخبا و97 مترشحا ينتخب منهم 12 ممثلا.



وفي محافظة جنوب الباطنة 91988 ناخبا و49 مترشحا ينتخب منهم 12 ممثلا، وفي محافظة جنوب الشرقية 75729 ناخبا و61 مترشحا ينتخب منهم 10ممثلين وفي محافظة شمال الشرقية 63358 ناخبا و45 مترشحا ينتخب منهم 14 ممثلا.



وفي محافظة الظاهرة 38583 ناخبا و31 مترشحا ينتخب منهم 6 ممثلين، أما في محافظة الوسطى فقد بلغ عدد الناخبين 12595 ناخبا و56 مترشحا ينتخب منهم 8 ممثلين.