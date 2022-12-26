أعلنت السلطات الأمنية الأردنية إحباط أضخم عملية تهريب مخدرات قادمة من الأراضي العراقية وضبط ما يعادل ألف كيلوغرام من حبوب الكبتاغون كانت مخبأة في شاحنتين تحملان عجينة التمر.



ونقل بيان عن مصدر في دائرة الجمارك العاملة في مركز حدود الكرامة مع العراق، قوله ان «كوادر الجمارك الأردنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أحبطت أكبر وأضخم عملية تهريب مخدرات لستة ملايين حبة من الكبتاغون يعادل وزنها ألف كلغ». وتعد واحدة من أكبر وأضخم الضبطيات لحبوب الكبتاغون عددا واحترافية التي حاول تجار المخدرات إدخالها إلى الأردن.



وأضاف انه «بعد عملية تفتيش دقيقة لشاحنتين مبردتين تحملان لوحات اجنبية وجدت الحبوب مخبأة بطريقة احترافية وبشكل يصعب كشفها داخل عجينة التمر التي تم إخفاؤها بداخلها ضمن شحنة كراتين التمر».



وأوضح المصدر انه «عثر على ما يقارب 509 كلغ من حبوب الكبتاغون في الشاحنة الأولى وما يقارب 483 كلغ من الكبتاغون في الشاحنة الثانية».