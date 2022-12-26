

منصور السلطان



تمكن رجال مباحث مبارك الكبير، من إلقاء القبض على 3 وافدين من الجنسية الآسيوية يروجون للخمور المحلية في منطقة صباح السالم وبحوزتهم 830 زجاجة خمر محلية ومبلغ مالي حصيلة بيع كمية أخرى.



وفي التفاصيل كما رواها مصدر لـ «الأنباء»، فإن معلومات سرية وردت إلى رجال مباحث محافظة مبارك الكبير تفيد بأن وافدا آسيويا يروج للخمور المحلية في نطاق محافظة مبارك الكبير، وبعد البحث والتحري ورصده تم تحديد موقعه في منطقة صباح السالم وهو يقود سيارة نوع «باص»، وخلال كمين نصب له تم إيقاف الباص وإلقاء القبض على 3 آسيويين، وبتفتيش الباص عثر على عدة أكياس تحتوي على 830 زجاجة خمر مصنعة محليا، بالإضافة إلى مبلغ مالي حصيلة بيع عدد من الخمور.



وخلال التحقيق معهم اعترفوا بأنهم يقومون بتصنيع الخمور محليا ومن ثم بيعها على الزبائن مع خدمة التوصيل.



وعليه، تمت إحالتهم وكمية الخمور المضبوطة إلى الجهات المختصة.