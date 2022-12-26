قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن تركيا تجري محادثات مع روسيا لاستخدام المجال الجوي فوق شمال سورية في العملية التي تلوح بها عبر الحدود ضد ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على قوات سوريا الديموقراطية (قسد).

ونفذت تركيا عدة عمليات توغل في شمال سورية ضد الوحدات و«قسد» اللتين تعتبرهما امتدادا سورية لحزب العمال الكردستاني «بي كا كا» ردا على تفجير إسطنبول وتهدد بهجوم بري موسع منذ أسابيع.

وقال أكار للصحافيين إن أنقرة تجري محادثات حول هذه العملية مع موسكو. وأضاف: «نجري محادثات ونتناقش مع روسيا حول جميع المسائل ومنها فتح المجال الجوي».

وتابع: «نواصل العمل على تحييد التنظيم الإرهابي. نناقش فتح المجال الجوي مع الروس. تتواصل الاتصالات على مستوى التعاون الثلاثي بين تركيا وروسيا وسورية. وعندما تصل المفاوضات إلى مرحلة معينة سنشاركها مع الصحافة. ​​نواصل جهودنا في مجال الحوارات والمباحثات حول ذلك».