مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إن اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء براك الشيتان عقدت عدة اجتماعات لبلورة تقرير عادل يترجم بدقة مضمون مرسوم العفو الخاص .

وردا على سؤال حول موعد الإفراج عن الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط ،قالت المصادر إن شاءالله قريبا ، فقد تم تجهيز المعلومات والبيانات المطلوبة لتنفيذ المرسوم الأميري الخاص الصادر بشمول العفو عن المواطنين المحكومين في 5 جرائم خلال الفترة الزمنية المحددة.

يذكر أن اللجنة تضم النائب العام المستشار سعد الصفران ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.