أعلن أصحاب حضانات الاحتياجات الخاصة والمدارس "تعليق الاعتصام" حتى إشعار آخر، وذلك بعد اجتماع ممثلي تجمع الحضانات والمدارس حنان المضاحكة وسمية المطوع، مع وزيرة الشوؤن الاجتماعية والتنمية المجتمعية مي البغلي، بتعاون وتنسيق من النائب عاليه الخالد، والتي سعت لأن تجتمع بين الأطراف لحل المشكلة ولشرح مشكلة الحضانات والمدارس ولتقريب وجهات النظر بين الحضانات والمدارس المتضررين من الإجراءات الإدارية وصعوبة التعامل مع الهيئة العامة لذوي الإعاقة الأمر الذي يعطّل مستحقاتهم وقد أثّر سلبا بقدرة وإمكانية هذه الجهات من الاستمرار باستقبال الطلبة ذوي الإعاقة بسبب عدم دفع الهيئة دون أي مبرر للرسوم التعليمية للطلبة.

وقد تمت مناقشة المشاكل بالتفصيل مع الوزيرة التي وعدت أن الدفعتين الاولى والثانية لهذا العام ستدفع خلال أسبوعين فقط.

وبيّن أصحاب المدارس والحضانات بأنهم سينتظرون فقط أسبوعين واذا لم تنتهي مشكلة الدفعات فإنهم سيرفضون استقبال الاطفال وستغلق أبواب المدارس والحضانات ويستمر الاعتصام حتى استلام آخر جهة لمستحقاتها المالية المعلّقة والمتأخرة.