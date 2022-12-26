تقدم النائب حمدان العازمي باقتراح برغبة بإلزام جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بفتح شعب خاصة باستخدام التعليم (عن بعد) على أن تكون هذه الشعب اختيارية لسكان المنطقة الجنوبية.

ونص الاقتراح على ما يلي:



نظرا لما يعاني منه أهالي المنطقة الجنوبية (مدينة صباح الأحمد، منطقة علي السالم السكنية، منطقة الوفرة السكنية) من بعد جغرافي عن مركز المدينة ، الأمر الذي يزيد معه معاناة الطلبة وأهاليهم في الانتقال يوميا إلى الجامعة والكليات التابعة لها والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



ومع تأخر وضع الحلول والبدائل المناسبة من الجهات المعنية وتفاقم الأزمة المرورية وسوء طرق والمواصلات، وما صاحبها من خسائر في الأموال والأرواح، أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :



1. إلزام جامعة الكويت والكليات التابعة لها والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بفتح شعب خاصة باستخدام التعليم (عن بعد) أسوة بشعب التخصص والشعب الخاصة في عدد من الكليات على أن تكون هذه الشعب اختيارية لسكان المنطقة الجنوبية (مدينة صباح الأحمد، منطقة على السالم الصباح، منطقة الوفرة السكنية).