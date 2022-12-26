أعلن مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية عن تعيين فاضل محمود الدوسري رئيسا تنفيذيا للشركة، كان ذلك ثمرة جهود استمرت لـ 3 أشهر عملت خلالها لجنة التعيينات والترشيحات المنبثقة عن مجلس الإدارة بالتعاون مع شركة برو كابيتا الاستشارية باستقطاب السير الذاتية وتقييمها، حيث مر المتأهلون منهم باختبارات متنوعة ومقابلات شخصية، وذلك لضمان سلامة اختيار من سيقود مسيرة الترفيه في الكويت من خلال الشركة.

وبعد الانتهاء من إجراءات التعيين استقر مجلس الإدارة على اختيار فاضل الدوسري لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية، ويشكر المجلس كل من تقدم على الوظيفة ولم يحالفه الحظ ويتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.



ويتمتع الدوسري بخبرة تفوق الـ 17 عاما، عمل خلالها في قطاعات عدة منها قطاع البنوك والصناعة والاستثمار، وكان الدوسري أحد أهم العناصر الفاعلة في استجلاب وتشغيل مشروع ونتر لاند الكويت.