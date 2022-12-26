منصورالسلطان



ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن فرق الإطفاء تمكنت صباح اليوم الإثنين من إخماد حريق عمارة وقع في منطقة خيطان، واوضحت الإدارة ان ادارة العمليات المركزية وجهت فرق إطفاء مراكز الجليب وصبحان والفروانية الى موقع الحادث، وعند وصولها تبين ان العمارة مكونة من 14 دورا والحريق في الدور الـ 13 مع انتشار كثيف للدخان في ارجاء العمارة.



هذا، وقد باشر رجال الاطفاء على الفور باخلاء العمارة من السكان ومكافحة الحريق واخماده، وقد اسفر الحريق عن إصابات متنوعة بين حروق واختناق لسكان العمارة واصابة رجل إطفاء وتم تسليمهم جميعا الى فنيي الطوارئ الطبية.