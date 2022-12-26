أطلقت جمعية الإغاثة الإنسانية مشروع مصرف النوافل بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف لتوزيع الكروت الممغنطة على نحو (317) أسرة بواقع (1585) مستفيدا من الأسرة المحتاجة والمتعففة داخل الكويت.



ونوه الدكتور سلطان فهد الخنة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بأنه بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف لتنفيذ مصرف النوافل، فقد أطلقت الجمعية هذا المشروع الطيب والمبارك والذي يستهدف الفئات الأكثر احتياجا داخل المجتمع الكويتي وهم الأسر المحتاجة والمتعففة، وذلك من خلال تلبية احتياجاتهم من المآكل والمشرب.



وبين الدكتور الخنة أن الجمعية قد عمدت إلى تقديم المساعدات في شكل بطاقات ممغنطة حتى تحصل كل أسرة على ما تحتاجه من مواد غذائية، وللمحافظة كذلك على كرامة تلك الأسر، لافتا إلى أن الخيارات مفتوحة أمام المستفيدين في تحديد المشتريات التي يرغبون فيها بعد الاتفاق مع أحد الأسواق المركزية داخل الكويت.



وثمن دور الأمانة العامة للأوقاف والمحسنين الكرام الذين لا يدخرون جهدا في سبيل رعاية الأسر المحتاجة والمتعففة داخل الكويت، ما كان له الأثر الطيب في بث روح الألفة والمودة بين أفراد المجتمع الواحد.