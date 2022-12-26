بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا العاصفة الثلجية التي اجتاحت مناطق شاسعة في اليابان والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير كثير من المرافق العامة وللممتلكات الخاصة راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

متمنيا سموه حفظه الله لجلالته وافر الصحة والعافية ولليابان وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار.