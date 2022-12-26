أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن أسماء الفائزين بجائزتها الشعرية "عاصمة الثقافة في عيون الشعراء"، التي أطلقتها المنظمة ضمن برنامج الـ(إيسيسكو) لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي؛ وذلك في إطار نشاطات احتفاليتي الرباط والقاهرة عاصمتي الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، حيث فازت ثلاث قصائد في كل قسم من قسمي الجائزة، من إجمالي 150 قصيدة لمشاركين ينتمون إلى 18 دولة.

وكانت الـ(إيسيسكو) قد شكلت لجنة تحكيم دولية لدراسة جميع القصائد المشاركة وتقييمها، وفقا لمعايير الجودة الفنية والجدة والإبداع، لاختيار أكثرها استيفاء لشروط ومعايير المسابقة، ومن ثم جرى اختيار القصائد الفائزة في قسمي الجائزة: "الرباط عاصمة الأنوار" و"القاهرة مدينة الألف مئذنة"، وسيتم منح الفائزين شهادات تقديرية ومبالغ مالية، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول في كل قسم على مبلغ ألفي دولار أمريكي، والثاني على ألف وخمسمائة دولار، والفائز بالمركز الثالث على ألف دولار. كما سيتم نشر أفضل 44 قصيدة مشاركة بالمسابقة في ديوان شعري بعنوان: "للمدائن ائتلاقها".

وأسفرت أعمال لجنة التحكيم في قسم "الرباط عاصمة الأنوار" عن فوز قصيدة "قيثارة الأنوار" للشاعر محمد ماجد الخطاب، من سوريا، بالمركز الأول، فيما فازت "لأنكِ ضوء" للشاعر حسن بو فارس، من المغرب، بالمركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب قصيدة "جولة موسيقية في الرباط"، للشاعر محمد الحبيب محمد حامد يونس، من السودان.

وفي قسم "القاهرة مدينة الألف مئذنة"، فازت قصيدة "في مقام قاهرة البهاء" للشاعر أحمد عبده علي الجهمي، من اليمن، وفازت بالمركز الثاني قصيدة "القاهرة" للشاعر وفيق جودة السيد، من مصر، فيما فازت قصيدة "قاهرة القلب" للشاعر محمد عبد القادر فاضلي، من الجزائر، بالمركز الثالث.

وتهدف الجائزة، التي أشرف على تنظيمها مركز الـ(إيسيسكو) للغة العربية للناطقين بغيرها، إلى المساهمة في تثمين الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي للعاصمتين الرباط والقاهرة، وتشجيع فرص التلاقي الثقافي والمعرفي والانفتاح على الحضارات، وتحفيز الإبداع الشعري الفصيح في وصف المدن العربية.