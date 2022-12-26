كشفت دراسة تحليلية جديدة أن وقف التخفيضات الضريبية الممنوحة للبنوك البريطانية لمدة أسبوع واحد فقط قد يمول قسائم طعام لـ 1.9 مليون طفل يعيشون في فقر خلال عيد الميلاد.

وأشارت الدراسة إلى أنه إذا تخلت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن التخفيضات الضريبية لمدة سبعة أيام، فسوف يؤدي ذلك إلى جمع ما يكفي لإطعام جميع الأطفال المؤهلين للحصول على وجبات مدرسية مجانية في إنجلترا خلال فترة الراحة المدرسية.

ويُظهر التحليل، الذي أجراه حزب الديمقراطيين الأحرار، بالاشتراك مع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، خسارة متوقعة للخزانة تبلغ 3.2 مليار جنيه إسترليني العام المقبل من التخفيض المخطط له إلى الرسوم المصرفية الإضافية على الأرباح والتخفيضات في الرسوم المصرفية - أكثر من 61 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع.

وقال الحزب المعارض إنه يمكن استخدام 61 مليون جنيه إسترليني لتقديم قسائم غداء بقيمة 3 جنيهات إسترلينية للأطفال الفقراء كل يوم من أيام الأسبوع خلال فترة الأعياد.

وقالت منيرة ويلسون، المتحدثة عن شؤون التعليم في حزب الديمقراطيين الأحرار: "إن هذه الحكومة المحافظة بعيدة كل البعد عن الواقع للمضي قدما في خفض الضرائب على البنوك الكبرى".

وأضافت أنه إذا تراجع وزير المالية البريطاني جيريمي هانت عن الخفض لمدة أسبوع واحد فقط، "فسيُطعم ملايين الأطفال في عيد الميلاد هذا العام. وتثبت حقيقة أنه غير راغب في القيام بذلك مدى الخطأ التام في أولوياته ".

كان بيان الخريف لجيريمي هانت قد أكد أن الخفض المخطط له من جانب ريشي سوناك للرسوم الإضافية للبنوك على الأرباح من 8 في المائة إلى 3 في المائة ستمضي قدما اعتبارا من أبريل 2023.