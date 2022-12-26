أصدر البنك المركزي الصيني مجموعة من العملات التذكارية للاحتفال بالعام الجديد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) وقال بنك الشعب الصيني إن هذه المجموعة من العملات المعدنية الثلاث، هي عملات قانونية في الصين، بما في ذلك عملة ذهبية وعملة فضية وعملة من سبيكة نحاسية بلونين.

وأوضح البنك أن القيمة الاسمية للعملات الذهبية والفضية تبلغ 10 يوانات (نحو 43ر1 دولار أمريكي) و3 يوانات على التوالي، مع الشعار الوطني والسنة "2023" المطبوعة على الواجهة.

ويظهر الوجه الخلفي من العملات حرف "فو" المنقوش، الذي يرمز إلى السعادة والتوفيق، كما أنها مزينة بالأنماط الاحتفالية الصينية التقليدية مثل رقصة الأسد.

وأشار البنك إلى أن العملة المصنوعة من سبيكة نحاسية بلونين، والتي تبلغ قيمتها الاسمية 10 يوان، تتميز بصورة أرنب، حيث يوافق العام القمري الصيني الجديد عام "الأرنب" بحسب الأبراج الصينية، وتدمج العناصر الصينية التقليدية من فن قص الورق التقليدي وغيرها من الأنماط التي تعبر عن السنة الجديدة.