بدأ الفنان كريم محمود عبدالعزيز حملة ترويج لفيلمه الجديد "شلبي" الذي ينافس به في موسم رأس السنة، ويتوقع استمرار المنافسة حتى موسم إجازة نصف العام الدراسي.

ونشر كريم عبدالعزيز مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وتضمن الفيديو عددا من مشاهده في فيلم "شلبي " وكتب :" شلبي ، فيلم لكل عيلة ، 29 ديسمبر في الوطن العربي ".

كما واصل صناع الفيلم الترويج له عبر أغنية الفيلم "القطة السودا" والتي يقوم بغنائها رامي جمال وأحمد سالم.

ومن المقرر طرح الأغنية خلال الساعات المقبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، لبدء الحملة الترويجية للفيلم.