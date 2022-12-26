كتبت صحيفة "بوبليكو" البرتغالية أنه تم تحقيق نجاح عالمي في مكافحة وباء كورونا، وأكدت في الوقت ذاته أهمية مكافحة تغير المناخ.

وكتبت الصحيفة: "تُرى أين سنكون نحن اليوم فيما يتعلق بفيروس كورونا إذا كنا تجاهلنا جميع التحذيرات العلمية من هذا المرض وتجاهلنا أهمية التطعيمات؟ بالتأكيد كان الوضع سيصير أكثر صعوبة. أسهمنا سويا في الوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية، لقد غيرنا سلوكنا. العلم أتاح لنا فهم ما يجري من خلال توضيح طريقة عمل الجهاز المناعي وتطوير لقاحات".

وتابعت الصحيفة البرتغالية: "ولكن ما هي نوعية الترابط بين الوباء وأزمة المناخ؟ الوباء وتغير المناخ يعدان سويا ظواهر عالمية. ولكن إدراك الخطر المرتبط بهذه التهديدات مختلف تماما؛ فالخطر الناتج عن تغير المناخ لا يقل عن الموت نتيجة المرض. إذا كانت الإنسانية قادرة على استيعاب التهديد الناتج عن الوباء ووقفه، فإن هناك قدرة أيضا على تحقيق حماية أكثر فاعلية للمناخ، شريطة أن يدرك كل شخص منا وكذلك كل دولة برمتها حجم الخطر الناتج عن تغير المناخ".