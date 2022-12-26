تصدح النغمات في أيرلندا في رأس السنة بمهرجان كبير للموسيقى الشعبية في دبلن. وهي فرصة لرؤية أسماء كبيرة في الساحة وكذلك المواهب الصاعدة في مهرجان يحتفل بالهوية الأيرلندية من خلال الموسيقى.

ويستمر مهرجان "تراد فيست" من 25 إلى 29 كانون الثاني/يناير فيما يتم إلقاء الضوء على مشاركة من جانب جودي كولينز الحائزة على جائزة جرامي العام الجاري وفرقة الموسيقى التقليدية الأيرلندية "ديرفيش" ويوجه تحية لكثير من النساء في الساحة الغنائية التقليدية والشعبية.

وتقام الحفلات الموسيقية في بعض أفضل مواقع الموسيقى الحية في أيرلندا وكذلك في المعالم التاريخية التي سوف تقرب المرء من تاريخ أيرلندا وثقافتها من قلعة دبلن إلى كاتدرائية سانت باتريك.

وفي دبلن، تتضمن المواقع الأخرى ثكنات كولينز ومسرح آبي ثيتر والمسرح الوطني الأيرلندي ومكتب البريد التاريخي جي.بي.أو. الذي كان بؤرة حركة التمرد المناضة للاستعمار خلال انتفاضة عيد الفصح في 1916 في أيرلندا.