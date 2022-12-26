أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم/الاثنين/، أنه تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالنيجلرية الدجاجية، أو "الأميبا الآكلة للدماغ" في البلاد.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها -في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- إن مواطنا كوريا توفي بعد عودته من تايلاند، أصيب بالنيجلرية الدجاجية التي تدمر أدمغة البشر.

وأضاف البيان أن الرجل في الخمسينيات من عمره عاد إلى كوريا الجنوبية في يوم 10 ديسمبر الجاري بعد إقامة لمدة أربعة أشهر في تايلاند، وتم نقله إلى مستشفى في اليوم التالي، وتوفي يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي، وتعد هذه هي أول إصابة معروفة بالمرض في كوريا الجنوبية، والذي تم الإبلاغ عن أول إصابة به في الولايات المتحدة في عام 1937.

يذكر أن النيجلرية الدجاجية هي أميبا توجد بشكل شائع في بحيرات المياه العذبة الدافئة والأنهار والقنوات والبرك في جميع أنحاء العالم، ويتم استنشاق الأميبا عن طريق الأنف وتنتقل إلى الدماغ لتدمير أنسجته.

وقالت الوكالة الكورية إن احتمالات انتقال المرض من إنسان لآخر منخفضة لكنها طلبت من السكان المحليين الامتناع عن السباحة في المناطق التي انتشر فيها المرض، وتم الإبلاغ عن ما مجموعه 381 حالة بالنيجلرية الدجاجية حتى عام 2018 في العالم؛ بما في ذلك الولايات المتحدة والهند وتايلاند.