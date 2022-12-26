بدأ الفنانان محمود حميدة وآسر ياسين تصوير أول مشاهد مسلسلهما الجديد المكون من 8 حلقات.

ولم يستقر صناع المسلسل على اسمه، غير أنه من الأعمال الدرامية القصيرة المكونة من 8 حلقات فقط، وهو دراما اجتماعية حول جريمة قتل يحيط بها الغموض ويبحث الجميع عن حل للغز.

ويشارك في بطولة المسلسل ركين سعد، وهو معالجة درامية وسيناريو محمد المصري، وإخراج السدير مسعود.

وسبق أن كشف الفنان آسر ياسين عن تعرضه لإصابة بذراعه، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر آسر ياسين صورة لذراعه عبر خاصية "الأستوري"، وعلق عليها كاتبًا: "حركات الأكشن تأتي بسعر".