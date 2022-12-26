أعلنت الشرطة النمساوية العثور على جميع المتزلجين العشرة الذين كان يخشى تعرضهم للإصابة في انهيار جليدي على منحدر للتزلج في منطقة أرلبيرج في النمسا.

وأعلنت الشرطة إصابة أربعة اشخاص بجروح، أحدهم إصابته خطيرة.

وفي البداية افترضت السلطات أن هناك 10 متزلجين ربما يكونون تحت الانهيار الجليدي الذي حدث أمس الأحد، وذلك بناء على مقطع فيديو لأحد الشهود. فيما لم يصب 6 أشخاص آخرون بأذى.

وقالت الشرطة في بيان "يمكن الافتراض أنه لم يعد هناك المزيد من المفقودين".

وأضاف البيان أن " سيتم إجراء عملية بحث امني للحصول على توضيح نهائي".

وقد تم نشر نحو 200 متطوع وعدد من كلاب البحث وعدة مروحيات خلال جهود الإنقاذ الأولية الأحد.

وذكرت الشرطة أن جدار الجليد وصل إلى منحدر منطقة التزلج في منطقة قمة تريتكوبف بالقرب من ليخ، على ارتفاع حوالى 2700 متر فوق مستوى سطح البحر. وحدث الانهيار الجليدي في حوالي الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش) الأحد.