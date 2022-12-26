يعتزم المطرب محمد حماقي إحياء حفل ضخم بالعاصمة الأردنية عمان يوم /السبت/ المقبل 31 ديسمبر الجاري، احتفالا برأس السنة الميلادية.

ويأتي الحفل بعد أيام من حفل ناجح أحياه محمد حماقي، في دبي في إطار احتفالات العام الميلادي الجديد.

ويتوقع أن يقدم حماقي مجموعة من أغانيه القديمة والحديثة التي تحظى بشعبية واسعة في العالم العربي.

ومؤخرا شارك الفنان محمد حماقي، جمهوره، مقطع فيديو جديد له مع جراح القلب الدكتور مجدي يعقوب، وهما يغنيان سويا أغنية "ارسم قلب".

وعلق حماقي على الفيديو : "دكتور مجدى يعقوب بيمثل حاجة كبيرة ومهمة أوي في حياتنا، مش بس بعلمه ولكن كمان بإنسانيته.. ومهما وصل الطب والعلم لأعلى درجات التقدم، هيفضل بس فيه مجدى يعقوب واحد".