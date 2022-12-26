منصور السلطان



قالت الإدارة العامة للجمارك إنها انتهت من مراجعة جميع طلبات العاملين بها الخاصة بصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.



وأوضحت الإدارة أنها باشرت إجراءات الصرف على دفعات وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية، على أن يتم صرف البدل النقدي عن الإجازات الدورية لجميع المستوفين للشروط بعد اعتماد الجهات الرقابية.



من جهته ثمن مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد جهود العاملين في إدارتي الشؤون الإدارية والشؤون المالية لإنهاء إجراءات الصرف التي ستتم على دفعات بدءا من الأسبوع المقبل.