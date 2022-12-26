أوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي موكبه، وذلك أثناء رؤيته إحدى السيدات جالسة على الرصيف، وأدار معها حوارا، ووجه بتلبية كافة احتياجاتها.



وقال الرئيس السيسي: «هانعمل كل حاجة، أنا ليا الشرف، هانشوف المستشفى، عنينا ليكم، هاخد منك الأوراق ونعمل كل حاجة، لترد عليه السيدة بعدم امتلاكها بطاقة، حيث قالت: «ما معييش بطاقة يا ريس، فرد الرئيس: «هنعمل كل حاجة البطاقة بتاعتك وهنشوف المستشفى».



وقالت السيدة: «ربنا يخليك يا ريس، وربنا يصلح طريقك، وربنا يوسع رزقك، ويخليك للناس كلها تخدمها، بدعيلك ليل ونهار».

وتابع الرئيس: «ربنا يتقبل منك، احنا عنينا ليكم».