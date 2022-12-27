نجا توتنهام من فخ مضيفه وجاره برينتفورد وقلب تخلفه بثنائية نظيفة الى تعادل ثمين 2-2 في الديربي اللندني في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من بطولة انجلترا لكرة القدم.



وكان برينتفورد في طريقه إلى تحقيق فوزه الاول على توتنهام منذ عام 1948 عندما تقدم بهدفي الألماني فيتالي يانليت (15) وإيفان توني (54)، لكن رجال المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي ردوا بهدفين للقائد هاري كاين (65) والدنماركي بيار-إميل هويبييرغ (71).

وعزز توتنهام موقعه في المركز الرابع برصيد 30 نقطة، فيما انفرد برينتفورد بالمركز التاسع مؤقتا.



في السياق ذاته، فاز نيوكاسل على ليستر سيتي بنتيجة 3-0، ورفع رصيده إلى 33 نقطة محتلا المركز الثاني بينما بقي الخاسر على رصيده السابق 17 نقطة، كما فاز برايتون على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 ورفع رصيده إلى 24 نقطة فيما يبقى الخاسر على رصيده السابق بـ 12 نقطة وفي المركز قبل الأخير، وحقق فولهام فوزا مستحقا على كريستال بالاس بنتيجة 3-0 ورفع رصيده الى 21 نقطة بينما يبقى الخاسر برصيد 19 نقطة، وخطف ولفرهامبتون فوزا صعبا من إيفرتون 2-1 ورفع رصيده الى 13 نقطة، بينما بقي ايفرتون على رصيده السابق 14 نقطة.

إلى ذلك، يلتقي اليوم مان يونايتد (الخامس) مع نوتنغهام فورست (الثامن عشر)، فيما يسعى تشلسي (الثامن) إلى تحسين ترتيبه والاقتراب من فرق الصدارة عندما يستضيف بورنموث (الرابع عشر).



أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني أن مهاجمه البرازيلي ماتيوس كونيا سينتقل بموجب صفقة إعارة الى ولفرهامبتون متذيل ترتيب الدوري الانجليزي.



سينضم كونيا إلى الفريق الانجليزي اعتبارا من 1 يناير في حال حصوله على تصريح العمل على أن يملك ولفرهامبتون خيار جعل الصفقة دائمة، وذلك مقابل 43 مليون جنيه إسترليني (48.5 مليون يورو).