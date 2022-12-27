

عبدالعزيز جاسم



شهدت تدريبات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على الملعب الفرعي لستاد جابر انضمام عيد الرشيدي إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من آلام المعدة التي تغيب بسببها عن الحصص التدريبية الثلاث السابقة، حيث يستعد الأزرق لخوض مواجهة العراق الودية الجمعة المقبل في البصرة ضمن التحضيرات لخوص بطولة «خليجي 25» التي تنطلق في العراق 6 يناير المقبل، وسيفتتح الأزرق مبارياته أمام قطر 7 منه ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي الإمارات والبحرين.



ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي في الأزرق مصير عدد من اللاعبين الذين يعانون إصابات خفيفة قبل ودية العراق وإمكانية لحاقهم بالمواجهة من عدمها، وقد يكون القرار بإراحتهم لكي يكونوا جاهزين بصورة كبيرة للبطولة على أن يستمروا في التدريبات مع باقي اللاعبين.



من جهته، يسعى مدرب منتخبنا البرتغالي روي بينتو إلى زيادة الانسجام بين اللاعبين بشكل كبير، وذلك من خلال التركيز على تنويع التقسيمة مرة بأعداد كبيرة وأخرى بعدد محدود لتطبيق أفكاره.



إلى ذلك، قرر حارس المنتخب الأسبق عبدالرضا عباس، السفر من الكويت إلى البصرة سيرا على الأقدام دعما للنسخة لبطولة «خليجي 25». وقال عباس لوكالة الأنباء العراقية أمس إنه «قطع وعدا على نفسه منذ 2012 أنه في حال تمت إقامة بطولة كأس الخليج في البصرة، فسوف يأتي إلى البصرة سيرا على الأقدام، وحان موعد الوفاء بهذا الوعد».



وأوضح عباس أنه سينطلق 3 يناير المقبل من بيته في منطقة الجابرية متجها الى منفذ سفوان الحدودي ويدخل العراق سيرا على الأقدام.



وأضاف أنه يسعى من خلال هذا العمل إلى «إيصال رسالة رياضية إلى العالم، أجسد فيها حب العراق والشعب العراقي الذي يعشق الرياضة ويتنفس كرة القدم ونستذكر تاريخ هذا البلد وحضارته ونبلاءه وفرسانه وأنه قادر على لمّ الشمل واحتضان الأشقاء من خلال إقامة البطولات والمحافل الدولية الكبيرة»، مضيفا أن «استضافة العراق لخليجي 25 أثلج قلوب الجمهور الخليجي والجمهور الكويتي بشكل خاص، وسيكون هناك تواجد جماهيري منقطع النظير لإنجاح البطولة».



إعلان تشكيلة الإمارات



من جانب أخر، أعلن المدرب الأرجنتيني لمنتخب الإمارات رودولفو اروابارينا عن قائمة من 26 لاعبا لخوض «خليجي 25» خلت من الهداف التاريخي لـ «الأبيض» علي مبخوت.



وجاء استبعاد مبخوت (32 عاما) مفاجئا لاسيما انه الهداف التاريخي للمنتخب الاماراتي برصيد 81 هدفا، وللدوري الإماراتي بـ 194 هدفا، ومتصدر ترتيب هدافي البطولة في الموسم الحالي برصيد 13 هدفا.

ولم يعلن اروابارينا أسباب استبعاد مبخوت هداف النسخة الأخيرة من كأس الخليج «خليجي 24» التي أقيمت في قطر عام 2019، برصيد 5 أهداف.



ويدخل «الأبيض» معسكرا في دبي لمدة أسبوع يخوض خلاله مباراة ودية بمواجهة نظيره اللبناني في 30 ديسمبر، قبل السفر إلى البصرة في 2 يناير، حيث تستهل الإمارات مبارياتها أمام البحرين حاملة اللقب في 7 يناير ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا قطر والكويت.