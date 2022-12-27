صرح رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الانتقالية د.إبراهيم الحمود بأن التوزيع غير العادل للجداول الدراسية بين الكليات الإنسانية والكليات العملية بلغ منزلا لا يمكن قبوله، مضيفا أنه من غير المعقول أن تكون الساعات الدراسية للكليات العملية بواقع (6) ساعات أسبوعيا أي مقررين في حين أن الكليات الإنسانية حدودها الدنيا (9) ساعات أي ثلاثة مقررات ويتم الإلزام بوضع ساعات فضاء بين المحاضرات لزيادة طول اليوم الدراسي دون حكمة ولا حجة سوى قهر أعضاء الهيئة التدريس والتدخل في حرياتهم الأكاديمية. وأضاف الحمود أن المقرر الإضافي يتم فرضه بأن يكون في أيام وأوقات يترتب عليها الانشغال والإشغال لطوال الأسبوع بالتدريس وعلى جميع الفترات الصباحية والمسائية، فهذا التحكم غير المجدي ناشئ عن شعور بالتمييز بين الكليات الإنسانية والكليات العملية لمصلحة لا وجود لها ولسبب نفسي عقيم. وختم د.الحمود تصريحه بالقول إنه مع تبوؤ د.عبدالله الهاجري لعمادة القبول والتسجيل وهو ذو خبرة طويلة في عمادة كلية الآداب، نرجو أن يتم تعديل الاعوجاج وإصلاح الخلل وتحقيق المساواة.