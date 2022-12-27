عبدالعزيز الفضلي



اختتم طلبة المرحلة المتوسطة اختبارات الفترة الدراسية الأولى امس، على أن ينهي طلبة الصفين العاشر والحادي عشر امتحاناتهم بعد غد الخميس. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن المدارس المتوسطة سترفع نتائج الطلبة على موقع الوزارة الإلكتروني اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن توزيع الشهادات سيتم بدءا من غد الأربعاء في المدارس.



من جهة أخرى، وعلى صعيد تهيئة طلبة الصف الثاني عشر صحيا لفترة الاختبارات، أكدت أخصائية التغذية ومشارك أبحاث في معهد الكويت للأبحاث سبيكة النعيمي ضرورة التزام الطلبة المقبلين على اختبارات الصف الثاني عشر بالغذاء الصحي المتوازن لضمان تخزين المعلومات بصورة جيدة وعدم نسيانها.



واستعرضت النعيمي نصائح غذائية عدة للطلبة خلال هذه الفترة مثل إدخال وجبات خفيفة كل 3 ساعات إلى جانب الوجبات الرئيسية مع الحرص على توزيعها على مدار اليوم، مشيرة إلى أن التركيز على وجبة واحدة دون أخرى قد يؤثر سلبا على الطاقة والتركيز خلال فترة الاختبار، مشيرة إلى ضرورة التغذية السليمة لتجنب الصداع والكسل والخمول في الاختبار صباح اليوم التالي.



وأشارت إلى تناول وجبات منتظمة باليوم للحفاظ على مستوى السكر بالدم، وأهمية الحفاظ على ساعات النوم الكافية وعدم السهر الطويل لضمان تخزين المعلومات، ونهت عن تناول مشروبات الطاقة.



وشددت على الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على السكريات التي غالبا تكون قليلة الألياف أو العناصر المغذية. ولفتت النعيمي إلى أهمية الرياضة والحركة لتنشيط الدماغ والدورة الدموية وعدم خمول الجسم، إذ نصحت بعمل تمارين جسدية بسيطة كالمشي لمدة 5 - 10 دقائق بعد كل ساعة دراسية على المكتب المنزلي وتجنب الجلوس لفترات طويلة لما له من أثر سلبي على الجسد.



وتابعت قائلة: «يمكن للطالب تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية تكون غنية بالدهون المفيدة.