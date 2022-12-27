بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا العاصفة الثلجية التي اجتاحت مناطق شاسعة في اليابان، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير كثير من المرافق العامة والممتلكات الخاصة، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء، وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس فيرديناند روموالديز ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير كثير من المرافق العامة والممتلكات الخاصة، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.