استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم.



الى ذلك، بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس فيرديناند روموالديز ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين الصديـقــة ضمنهــا سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق متعددة في الفلبين، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.



كما بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا العاصفة الثلجية التي اجتاحت مناطق شاسعة في اليابان، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.