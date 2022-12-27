بشرى شعبان



أعلن أصحاب حضانات ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كانوا ينوون القيام بها حتى إشعار آخر، وذلك بعد اجتماع ممثلي تجمع أصحاب الحضانات والمدارس حنان المضاحكة وسمية المطوع مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مي البغلي بالتعاون والتنسيق مع النائب عالية الخالد والتي سعت الى اجتماع الطرفين لحل المشكلة وشرح مشكلة الحضانات والمدارس وتوضيح وجهة نظر المتضررين من الاجراءات الادارية وصعوبة التعامل مع الهيئة العامة لذوي الإعاقة.



وقال ممثلو أصحاب الحضانات والمدارس ان هذا الأمر عطل مستحقاتهم وأثر سلبا في قدرة وإمكانية هذه الجهات على الاستمرار في استقبال الطلبة ذوي الإعاقة بسبب عدم دفع الهيئة دون أي مبرر للرسوم التعليمية للطلبة، وتمت مناقشة المشكلات بالتفصيل مع وزيرة الشؤون التي وعدت بدفع الدفعتين الأولى والثانية لهذا العام خلال أسبوعين فقط.



وبينوا أنهم سينتظرون فقط أسبوعين واذا لم تنته مشكلة الدفعات فإنهم سيرفضون استقبال الطلبة وسيغلقون أبواب المدارس والحضانات، وسيستمر الاعتصام حتى تسلم آخر جهة لمستحقاتها المالية المتأخرة.