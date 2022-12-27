أصدرت الجمعية الاقتصادية الكويتية بيانا اقترحت فيه تشكيل فريق ثلاثي (حكومي - نيابي - مؤسسات المجتمع المدني) لطرح حلول لقضية إسقاط القروض وشراء المديونيات والتي أصبحت هم كل مواطن مقترض، كما تقترح تقسيم شرائح الاقتراض والعمل على جدوى حل الملف الأساسي وهي القروض الاستهلاكية من دون القروض الاستثمارية والتجارية.



وقالت الجمعية في بيانها: «في حال كانت النية هي رفاهية المواطن التي لن ندخر مجهودا على السعي لها، فهناك حلول أخرى تصل بنا لهذا مثل القروض الحسنة من الدولة وتكون القيمة بالتساوي ويستفيد منها جميع المواطنين وتكون سدادها على فترات طويلة الأجل».



وتبع البيان أن هذه المطالبات تأتي في ظل عدم قدرة الحكومة على كبح التضخم الكبير في الكويت منذ عام 2020 إلى اليوم وانخفاض مستوى دخل الفرد في الكويت في آخر 5 سنوات (حسب مؤشر البنك الدولي)، وهذا ألقى بظلاله على فئة مهمة في هذا البلد وهي المتقاعدون وبالأخص كبار السن منهم الذين أصبحت معاشاتهم التقاعدية أقل من قيمتها في ظل هذا التضخم المطرد.



وفي الختام، قالت الجمعية: «الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة والتي تؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد الكويتي الذي كان ولايزال يعتمد على النفط كمورد أساسي ووحيد للدخل القومي تضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية للتصدي لكل ما يضر الحالة المالية العامة للدولة ومستقبل الأجيال القادمة.

كما أننا نؤكد على ضرورة تفعيل السياسات الاقتصادية السليمة التي من شأنها تنويع مصادر دخل الدولة وتحقيق الرفاهية للمواطنين بالأطر السليمة وإيقاف الهدر في المال العام وأوجه الصرف غير المبررة ومحاسبة المقصرين».