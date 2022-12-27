استمر البنك الأهلي المتحد خلال 2022 في إطلاق المبادرات المجتمعية الهادفة ورعاية الأنشطة الاجتماعية والخيرية الصحية والتي تقدم مردودا إيجابيا على مختلف شرائح المجتمع.



وتعليقا على أداء البنك في مجال المسؤولية المجتمعية للعام 2022، أفادت عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي، بأن البنك الأهلي المتحد كان ولا يزال يتبنى دورا محوريا في دعم المجتمع، ويظهر كفاءة عالية في إدارة برنامجه الخاص بالمسؤولية المجتمعية.



وأضافت الحميضي: إن البنك الأهلي المتحد باعتباره أول بنك قام بإطلاق عملياته في الكويت منذ أكثر من 80 عاما يدرك مسؤوليته البالغة الأهمية في العمل المجتمعي، وحاليا يسعى البنك لتقديم نموذجا يحتذي به في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، ليقدم تجربة رائدة ومتميزة في هذا المجال كما هي إنجازاته الدائمة على مختلف الأصعدة.



وأشارت الى أن نجاح برنامج المسؤولية المجتمعية قد توج بحصول البنك على جائزة أفضل بنك في المسؤولية المجتمعية في الكويت للعام 2022 من قبل مجلة إنترناشيونال بيزنس، حيث تعد هذه الجائزة تقديرا لجهود البنك في تخصيص موارد كبيرة لتنمية المجتمع اقتصاديا وبيئيا.



من جانبها، قالت رئيس إدارة الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي إن البنك الأهلي المتحد معروف بالتزامه بروح العطاء، ويعد العمل المجتمعي أحد المرتكزات الأساسية للبنك، الذي يحرص باستمرار على إطلاق المبادرات الهادفة وذات العمق المجتمعي والوطني.



واستعرضت التميمي أبرز مبادرات البنك الأهلي المتحد المجتمعية للعام 2022، حيث قالت إنه بالتزامن مع اليوم العالمي لمتلازمة داون، استضاف البنك الفنانة التشكيلية الموهوبة أنفال بوحمد لعرض أعمالها الفنية في القاعة المصرفية للبنك، حيث تعد الفنانة أنفال بوحمد رمزا لقهر الإعاقة بالإرادة بعد أن استطاعت رغم معاناتها من متلازمة داون أن تصبح أول فنانة تشكيلية من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وقامت جهاد الحميضي، ومعها فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك باستقبال الفنانة أنفال بوحمد، حيث قامت الحميضي بتكريمها والثناء علي موهبتها وأبدت إعجابا كبيرا بأعمالها الفنية.



وفي السياق نفسه، قام البنك الأهلي المتحد برعاية حفل تخريج الدفعتين الثانية والثالثة للمتدربين من ذوي الهمم ضمن حملة «شركاء لتوظيفهم»، والتي أطلقتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتعاون الإستراتيجي مع معهد البناء البشري.



وكان البنك الأهلي المتحد كان قد بادر لدعم حملة شركاء لتوظفيهم منذ انطلاقها عام 2018، وذلك انطلاقا من إيمان البنك الشديد بأهمية هذه الحملة باعتبارها المبادرة الأولى من نوعها في الكويت التي تهدف إلى تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع كمساهمين في خطة الدولة الإنمائية. كعادته السنوية، نظم البنك الأهلي المتحد بنجاح برنامجه الاجتماعي الحافل الخاص بشهر رمضان الفضيل، الذي قدم من خلاله العديد من الأنشطة الخيرية والدينية وأعمال الرعاية الاجتماعية.



وتضمن برنامج البنك هذا العام إطلاق حملته الإعلانية احتفالا بحلول شهر رمضان والتي تتطرق إلى عادات وتقاليد شهر رمضان الفضيل، وحفاظ الشعب الكويتي على هذه العادات وتمسكه بها على الرغم من تغير أساليب تنفيذها، وقد حصد الإعلان نسبة مشاهدة عالية، مؤكدا بذلك نجاحه، ومرسخا حضوره بين الإعلانات الأخرى.



كما واصل البنك الأهلي المتحد بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام مبادرته لتوزيع الماجلة وتوفير مؤونة شهر رمضان للأسر المتعففة، حيث قام فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك بتوزيع صناديق الماجلة التي تحتوي على الاحتياجات الغذائية اللازمة لشهر رمضان المبارك على الأسر المتعففة في مناطق مختلفة من الكويت.



كما قام البنك، بالتعاون بتنظيم عدة زيارات لموظفيه للاحتفال بالقرقيعان مع الأطفال في مركز مكي جمعة للسرطان، ومستشفي أمراض الصدر، ومركز الكويت للصحة النفسية، ما يتوافق مع جهود البنك الرامية إلى مد يد العون وتقديم كل سبل الرعاية للمرضى، خاصة من الأطفال الذين يحتاجون لرسم البسمة على وجوههم.



نظم البنك الأهلي المتحد فعالية ترفيهية مميزة يوم الجمعة الموافق 25 من فبراير الماضي في حلبة سرب بالشويخ، حيث تضمنت الفعالية دخولا مجانيا واستخداما لمرافق الحلبة، كما نعم الحضور ببرنامج احتفالي متميز يشتمل مسابقات وألعاب شيقة، والحصول على جوائز وهدايا تذكارية وكان للأطفال النصيب الأكبر من الفعالية، حيث خصص لهم البنك ركنا خاصا ليمرحوا ويتناولوا أشهر أنواع الحلويات المحببة إليهم، كذلك استمتع الحضور بتناول المأكولات واحتساء القهوة مجانا.



تماشياً مع استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية والتي تركز على أهمية تحقيق التكافل الاجتماعي، وبمناسبة عيد الفطر المبارك، قدم البنك الأهلي المتحد دعما ماديا لمساندة جهود البنك الكويتي للطعام والإغاثة في مساعدة الأسر المتعففة داخل الكويت، من خلال منحهم قسائم شرائية من عدد من لشراء ما يرغبون فيه.



كما نظم البنك الأهلي المتحد بالتعاون مع مؤسسة لوياك التطوعية حملة لشراء كسوة العيد للأطفال من الأسر المتعففة، لمشاركتهم فرحة الاحتفال بقدوم عيد الأضحى المبارك، حيث تم تخصيص متطوع اجتماعي لكل طفل، رافقه في جولة للتسوق وشراء ملابس العيد من ثياب وأحذية أسوة بباقي الأطفال من دون التأثر بضيق قدرة أسرهم المعيشية. تجسيدا لمساهماته الاجتماعية وخاصة مناسبة الحج المفعمة بالإيمان والروحانية، وفي لفتة إنسانية طيبة من البنك الأهلي المتحد حرص موظفو المسؤولية المجتمعية بالبنك على مشاركة الحجاج لحظات السفر إلى بيت الله الحرام بما، من خلال تواجد فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك في مطار الكويت الدولي لتوديع الحجاج وتقديم الهدايا المتنوعة من مستلزمات تأدية مناسك الحج، وكذلك حرص البنك على استقبال الحجاج في مطار الكويت الدولي وتقديم الهدايا لهم ومشاركتهم لحظات فرحتهم بالعودة بعد أن أدوا فريضة الحج وعادوا سالمين إلى وطنهم وذويهم.



ويحرص دائما على دعم إجراءات الاستدامة البيئية والسياسات صديقة البيئة من خلال الاهتمام بالمبادرات البيئية. وفي هذا الإطار، احتفى البنك الأهلي المتحد بالذكرى السنوية ليوم «الأرض العالمي» بتوزيع شتلات المورينغا على موظفيه في رسالة لأهمية الاهتمام في رسالة لإظهار التزام البنك نحو تشجيع حماية البيئة.



امتدادا لجهود البنك الأهلي المتحد ومبادراته المتميزة في مجال الرعاية الصحية، قام البنك الأهلي المتحد بإطلاق حملتين للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الكويتي خلال العام 2022 بحضور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك جهاد الحميضي وعدد من ممثلي الإدارة التنفيذية بالبنك.



وقد شارك في الحملتين عدد كبير من موظفي البنك الذين سارعوا للتبرع بدمائهم وأظهروا تفهما ملحوظا لأهمية التبرع بالدم في إنقاذ حياة الكثيرين.



وتزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة سرطان الثدي، نظم البنك الأهلي المتحد بالتعاون مع مركز الكويت لمكافحة السرطان ندوة لموظفات البنك للتوعية بمخاطر سرطان الثدي، وتوضيح أهمية الكشف المبكر في تشخيص المرض وزيادة نسب الشفاء منه.