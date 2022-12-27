أقامت شركة الحمراء العقارية مؤخرا فعالية خاصة مكرسة لعرض بعض المساحات المكتبية الجديدة والواقعة في الطابق الثامن من برج الحمراء للأعمال والمخصصة للشركات المتوسطة الحجم.



وشهدت هذه الفعالية زيارة العديد من أصحاب الشركات ورجال الأعمال لبرج الحمراء للأعمال للإطلاع على تفاصيل المساحات المكتبية الجديدة المعروضة.

وقد تم تصميم المساحات المكتبية لتوفير المساحة المثلى للشركات المتوسطة الحجم بأفضل قيمة مناسبة لتمكين المستأجرين من الاستفادة من المرافق بصورة تلبي متطلباتهم وأهداف أعمالهم.



وتمتاز هذه المساحات المكتبية بمزايا توفرها شركة الحمراء العقارية على صعيد الدعم من خلال تقديم التصاميم والمخططات التي تتلاءم مع طبيعة النشاط التجاري للمؤجر بالإضافة الى تقديم الدعم والخدمات للنظم التقنية وشبكات الاتصال.

كما توفر منصة البرج فرصا رائعة للتواصل وتكوين وتعزيز العلاقات وخلق الفرص التجارية، حيث تمتاز بيئته وأجوائه الثرية والفريدة لتطوير الأعمال على أكبر الشركات وأكثرها قيمة من مختلف قطاعات الأعمال، بالإضافة إلى العديد من الهيئات والكيانات الحكومية والمكاتب الديبلوماسية الدولية والسفارات. ناهيك عن العديد من العلامات التجارية العالمية الراقية المكرسة لترويج وتعزيز نمط حياة متميز.

ونظرا لكونه أطول مبنى في الكويت والصرح العمراني الأبرز والفائز على عدة جوائز عالمية، فإن برج الحمراء يتمتع أيضا بمكانة فريدة من نوعها تنعكس على الكيانات التجارية المرتبطة به، والتي ستكون ميزة وقيمة إضافية للعملاء.