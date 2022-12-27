ما زال بإمكان الراغبين من الجامعيين حديثي التخرج الكويتييـــن والكويتــيـات التسجيل في «تمكن»، وهو البرنامج الذي تنظمه شركة كرييتف كونفيدنس بدعم من بنك الكويت الوطني للعام الرابع على التوالي ويقدم للمتدربين الدورات التي تعمل على تطوير مهاراتهم ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة وحقيقية ويؤهلهم لدخول سوق العمل.



ويستمر موقع التسجيل الإلكتروني لدى كرييتف كونفيدنس https://www.creativeconfidence.co/tamakan/ باستقبال الراغبين، وذلك لغاية 29 ديسمبر 2022.

ومن متطلبات إجراءات التسجيل، أن يكون المتقدمون من الكويتيات والكويتيين الجامعيين حديثي التخرج، حيث يقومون بتعبئة نموذج تقديم طلب عبر الإنترنت، ويتم تقييمه وبناء عليه، إذا كان المتقدم يناسب الشروط المطلوبة، يتم الاتصال به لإجراء مقابلة. وبالتالي تتم عملية اختياره كأحد المشاركين أو المشاركات.



ويبدأ البرنامج في التدريب يوم 9 يناير 2023 ويستمر 10 أسابيع لغاية 20 مارس 2023. ويستضيف «الوطني» المتدربين في مواقع التدريب لديه. ويتطلب هذا البرنامج التزاما كاملا من المتدربين فهو بمنزلة تجربة وظيفية بدوام كامل.



وقالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني أسماء بن حسين إن البرنامج يوفر فرصة استثنائية لحديثي التخرج ليطوروا معرفتهم، ويصبحوا أقرب إلى فرصهم الوظيفية وأكثر جرأة وخبرة تجاه ما ينتظرهم من تحديات ومغامرات مهنية مستقبلا، مؤكدة أن الوطني ملتزم بتوفير الدعم اللازم للمتدربين، انطلاقا من إيمانه بأهمية دعم شباب الكويت، لاسيما أن مثل هذه البرامج تسهم بشكل فعال في تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم وتمكينهم.



يشار إلى أن البرنامج قد فاز بجائزة المشروع الرائد في العمل الاجتماعي الخليجي على مستوى القطاع التجاري الخاص من قبل لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، باعتباره تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الشباب تهدف إلى نقلهم إلى مستوى احترافي من التنمية الذاتية، إلى جانب أنه يعد فرصة استثنائية للكفاءات الوطنية الذين هم بأمسّ الحاجة إلى مثل هذا النوع من التجربة العملية المكثفة والغنية ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة ومؤثرة.



وأضافت بن حسين: لقد تم تصميم هذا البرنامج ليلبي أصحاب الطموح ويساعد الخريجين في اختيار مسارهم المهني والأكاديمي بوضوح أكبر.



ويشارك بنك الكويت الوطني في البرنامج من خلال التدريب وتقديم الأعمال وتحدياتها وصولا إلى المراحل النهائية للاختبار، لاسيما أن برنامج «تمكن» يمثل تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الشباب وفرصة تطوير فريدة قبل البدء بعملهم الأول.



وتعتبر كرييتف كونفيدنس شركة استشارات وتدريب كويتية متخصصة في الابتكار والإبداع والتعاون.

ومن المهم توفير هذه الفرصة التي هي جسر عبور بين المرحلة الدراسية والمرحلة المهنية، لاسيما أنه قد يكون من الصعب العثور على فرص عمل كبيرة للخريجين من دون اكتساب خبرة سوق العمل المطلوبة. وللاطلاع على المزيد من التفاصيل يمكن للراغبين زيارة موقع البرنامج.