في خطوة جديدة للتواصل مع عملائه بشكل دائم، أطلق بنك بوبيان حملة Tap واربح التي تمنح جميع عملائه من حاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق والبطاقات الرقمية فرصة الدخول في السحب ليكونوا من بين 35 رابحا برحلة سفر مميزة، وذلك عند الدفع باستخدام بطاقات بوبيان الائتمانية داخل وخارج الكويت وخارجها أو من خلال التسوق عبر الإنترنت.



وقالت مدير أول إدارة البطاقات في بنك بوبيان سارة الملا: من ‬منطلق‭ ‬حرصنا‭ ‬على أن نكون‭ ‬أقرب‭ ‬لعملائنا ورغبة منا في تقديم أفضل العروض والمنتجات لمختلف الشرائح، أطلقنا حملتنا الجديدة «Tap واربح» لعملائنا من حاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق، والتي تتميز بمنح 35 فرصة لربح رحلة سفر مميزة من اختيار وتصميم العميل.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وأوضحت الملا أن حملة Tap واربح المستمرة لمدة 3 أشهر بدءا من ديسمبر الجاري يتم خلالها تقديم 35 قسيمة سفر بقيمة 1500 دينار يمكن للرابح استخدامها لحجز رحلة من اختياره تشمل تذاكر الطيران والفنادق والرحلات البحرية وغيرها لنكون بذلك قدمنا له فرصة لتصميم رحلته بالطريقة التي تناسبه.



وحول فرص الربح، أشارت الى أنه يمكن للعميل الحصول على فرصة واحدة لكل 50 دينارا يتم إنفاقها داخل الكويت، وفرصتين لكل 50 دينارا يتم إنفاقها خارج الكويت أو خلال التسوق عبر الانترنت.



جدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن 10 رابحين في شهر ديسمبر و10 في شهر يناير، وسنختم الحملة في شهر فبراير مع 15 رابحا.



وأضافت الملا أن حملة «Tap واربح» لبطاقات بوبيان الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق تأتي‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬ لتقديم أفضل الخدمات والعروض لعملائنا بشكل مستمر، ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وأكدت اننا نعد عملاءنا بالعديد من الحملات والعروض المميزة في المستقبل القريب.