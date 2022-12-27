أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب الحصالة، وذلك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: سالم أحمد خالد الدريعي، حمد عبداللطيف بوناشي، حماد ندى عايد العنزي، خالد ظافر عبيد العجمي، عبدالله محمد القطيفي، سعود عبدالرحمن الوعلان، ناصر مبارك ناصر السهلي، سعد عبدالله إبراهيم الجعفر، ناجي بخيتان خلف الحبيني، وعبدالعزيز سعود الهاجري.



كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom وهم كل من: فاطمة بسام إبراهيم نجيب، نورا رعد أحمد الهزاع، أحمد عبدالعزيز أحمد الدعيج، خالد رشيد عبدالرحمن الجسمي، محمد عبدالله محمد العتيبي.



وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيت مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.

هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.