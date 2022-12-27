القاهرة - خلود أبوالمجد



أطلقت شركة «مانجا» للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، العرض الأول من فيلم «الرحلة» باللغة الصينية في مسرح «سايبر بورت» والذي يعد من أكبر المسارح في مدينة هونغ كونغ.



وتمت تغطية الخبر في وسائل الإعلام الصينية ممثلة بوكالة الأنباء الرسمية (تشاينا نيوز) والعدد من محطات التلفاز في نشرة الأخبار الرئيسية، حيث تزامن مع العرض الأول للفيلم، إقامة مؤتمر التعاون بين آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور كبير من الجهات الحكومية والقنصليات الديبلوماسية العربية، وحضور لافت من كبرى القنوات والمنصات الإخبارية ورواد صناعة المحتوى في المجالين الإبداعي والترفيهي ومجال التوزيع.



وشمل المؤتمر توقيع اتفاقية توزيع فيلم «الرحلة» بين «مانجا» للإنتاج ومنصة «ماي تي في سوبر» التي تعد أكبر منصات البث في هونغ كونغ.



وعلق د.عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة «مانجا» للإنتاج، قائلا: نهدف إلى بناء صداقة فريدة مع شركائنا في الصين في مجالات صناعة وتوزيع المحتوى الإبداعي وتدريب المواهب، فقد استمتعت أجيال سعودية متعددة بالأفلام الصينية، وحان الوقت الذي نشارك فيه المحتوى السعودي الخاص بنا بدءا من «الرحلة» الذي استطاع تسجيل نجاحات مميزة وكبصمة سعودية في عالم الفن والإبداع ومجال صناعة المحتوى في مختلف أسواق العالم.



واستوحيت قصة فيلم «الرحلة»، الذي أنتج بتعاون سعودي- ياباني بين «مانجا» للإنتاج و«توي أنيميشن»، من تاريخ شبه الجزيرة العربية، وتقص حياة «أوس»، الخزاف صاحب الماضي الغامض، الذي يخوض معركة طاحنة للدفاع عن مدينته بعزيمة وإصرار، وذلك لتكوين تصور خيالي تاريخي لإلهام الأجيال القادمة، كما حظي بأصداء إيجابية وبردود فعل حماسية من الجمهور ووسائل الإعلام والنقاد.



وقامت بإخراج الفيلم باللغة الصينية وانغ جينغ بينغ، كما شارك في هذه النسخة الممثل جاكي تشان، أشهر ممثلي أفلام الأكشن بشخصية «عبدالمطلب»، وأدى شخصية «زرارة» الممثل شانغ تينغ الذي سبق له تجسيد شخصية «باز» من فيلم «لايتيير، وكان مؤدي شخصية البطل «أوس» الممثل وانغ شين، الذي من أبزر أعماله شخصية «الأمير هانز» في فيلم «فروزن».



من جهة أخرى، علق فريد رئيس مجلس إدارة «صالون فيلمز»: نسعد لأننا جزء من توزيع فيلم «الرحلة» في أنحاء آسيا ومشاركة محبي وعشاق الأنيمي، فيلم ينقل إلى مشاهديه ثقافة عريقة ومحتوى متفردا وممتعا من تاريخ شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط، كما نطمح على الدوام لتعاونات مثرية بين آسيا والشرق الأوسط.