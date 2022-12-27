بدأت الفنانة منى زكي في تصوير أول مشاهدها من مسلسل «تحت الوصاية»، حيث توجهت هي وفريق العمل إلى مدينة عزبة البرج في دمياط - شرق القاهرة لبدء التصوير داخل إحدى ورش صناعة وبناء السفن الشهيرة بعزبة البرج، وتواجد عدد كبير من الأهالي، من الصيادين في مكان تصوير أحد المشاهد، لالتقاط الصور مع فريق العمل وعلى رأسهم منى، والتي ظهرت في الصور الأولى لكواليس المسلسل وهي تقف على سلم خشبي تدهن أحد مراكب الصيد، وسط الجمهور.



وتدور أحداث «تحت الوصاية» المقرر عرضه رمضان المقبل، في إطار مجتمعي لمناقشة عدة ملفات وتسليط الدور على حياة الصيادين وأيضا صناع السفن داخل مدينة عزبة البرج.



من ناحية أخرى، تنتظر منى زكي عرض فيلمها المثير للجدل «القاهرة مكة» بعد تعديل الملاحظات التي أقرتها الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، حيث من المقرر عرضه بداية العام المقبل.