دعت أوكرانيا امس إلى استبعاد روسيا من الأمم المتحدة بعد أكثر من عشرة أشهر على بدء غزو القوات الروسية، وهو مطلب لا فرص له بالنجاح بحيث تتمتع موسكو بحق النقض في مجلس الأمن الدولي. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن «أوكرانيا تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى حرمان روسيا الاتحادية من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي واستبعادها كليا من الأمم المتحدة».



وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا تساءل في برنامج تلفزيوني بمناسبة عيد الميلاد «لدينا سؤال بسيط جدا: هل لروسيا الحق في البقاء عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وأن تكون (عضوا) في الأمم المتحدة؟».



وأضاف «لدينا إجابة مقنعة ومنطقية: لا، لا تملك هذا الحق»، مشيرا إلى أن مسألة شغل روسيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي - مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين - تناقش أساسا في الأوساط الديبلوماسية



ميدانيا، أعلنت موسكو أن قواتها أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية قرب قاعدة للقاذفات بعيدة المدى في العمق الروسي مجددا، بينما قالت أوكرانيا إن الروس شنوا موجات من القصف المدفعي الثقيل على مدنها.



وكانت الطائرة المسيرة تحلق فوق قاعدة إنجلز الجوية الروسية، حيث توجد القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى التي ربما تكون قد استخدمت في استهداف مدن أوكرانيا وبنيتها التحتية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن ثلاثة أفراد من القوات الجوية قتلوا في الحادث لكن أيا من الطائرات لم تتضرر.



إلا أن حسابات روسية وأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي قالت إن عددا من الطائرات تم تدميره.



وقال الجيش الأوكراني «يواصل العدو القصف المدفعي للمناطق المأهولة بطول الضفة اليمنى من نهر دينبرو باتجاه خيرسون». وأضاف أن القوات الأوكرانية شنت هجمات على 20 هدفا روسيا تقريبا.